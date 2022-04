Come abbiamo visto poche ore fa,ha deciso di non attendere il verdetto del consiglio d’amministrazione, dimettendosi con effetto immediato dall’Academy, la prestigiosa associazione che solo qualche giorno fa gli aveva conferito l’Oscar come migliore attore in Una famiglia vincente – King Richard

Dall’Hollywood Reporter intanto arriva la comunicazione che un progetto in cantiere con Smith è al momento stato sospeso: si tratta di Bad Boys 4, sequel di Bad Boys for Life che nel 2020 ha incassato ben $426,5 milioni di dollari.

Stando al giornale, il progetto era in “sviluppo attivo” e Smith aveva addirittura ricevuto le 40 pagine di sceneggiatura prima dell’incidente agli Oscar. Al momento, tuttavia, tutto sarebbe stato messo in pausa fino a nuovo avviso.