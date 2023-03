Bad Boys 4: Vanessa Hudgens farà parte del cast

Secondo quanto riportato da Deadline Vanessa Hudgens tornerà nei panni di Kelly in Bad Boys 4, film con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence.

Adil El Arbi e Bilall Fallah, registi di Bad Boys for Live, torneranno in cabina di regia per il progetto che sarà basato su una sceneggiatura di Chris Bremner.

Le riprese avranno inizio nei prossimi mesi. Jerry Bruckheimer, Smith per Westbrook, Doug Belgrad e Chad Oman saranno i produttori del lungometraggio.

