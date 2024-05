In occasione di un’intervista con EW, Will Smith ha parlato di Bad Boys 4, il nuovo capitolo della saga che si intitola Bad Boys: Ride or Die e che arriverà il mese prossimo.

L’attore ha parlato nello specifico dell’importanza del figlio criminale di Mike, Armando, interpretato da Jacob Scipio per la prima volta in Bad Boys For Life:

Il figlio di Mike Lowrey ha un ruolo fondamentale nel salvataggio dell’eredità dei Bad Boys e di Captain Howard. Jacob farebbe meglio a prepararsi a un’estate fantastica perché la sua vita non sarà più la stessa dopo questo film. Ha un ruolo così potente in questo film. Mike cerca di riparare il passato con suo figlio e la perdita del capitano, c’è addirittura il timore che Mike sia maledetto. Dice che “a tutte le persone che amo capitano cose orribili”, ed è il motivo per cui ha avuto difficoltà a trovare amore e amicizia a parte quella di Marcus. In questo film quindi cerca di sviluppare un legame anche con suo figlio.

La pellicola sarà nei cinema statunitensi il 7 giugno, nei cinema italiani il 13 giugno.

Alla regia, ancora una volta, Adil & Bilall su una sceneggiatura di Chris Bremner.

Nel cast troviamo anche Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Nuñez, Eric Dane, Ioan Gruffudd, Jacob Scipio, Melanie Liburd, Tasha Smith e Tiffany Haddish.

Cosa ne pensate e quanto attendete Bad Boys 4?

