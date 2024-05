In compagnia del content creator Max Goodrich, Will Smith e Martin Lawrence hanno mostrato un ironico “dietro le quinte” dalle iconiche carrellate circolari dei film di Bad Boys in vista dell’uscita di Bad Boys 4 (Bad Boys For Life), la pellicola in arrivo il mese prossimo in Italia.

“Ecco come i film di Bad Boys realizzano le loro iconiche carrellate a 360°” hanno scritto i protagonisti.

La pellicola sarà nei cinema statunitensi il 7 giugno, nei cinema italiani il 13 giugno. Alla regia, ancora una volta, Adil & Bilall su una sceneggiatura di Chris Bremner.

