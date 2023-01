Ballerina: Ana de Armas anticipa una rocambolesca scena d’azione con Keanu Reeves

Ballerina, spin-off del franchise di John Wick, è attualmente in produzione: protagonista sarà Ana de Armas, che avrà al suo fianco anche Keanu Reeves. Ospite del Tonight Show, l’attrice ha condiviso la sua esperienza sul set, raccontando come questa abbia messo a dura prova il suo fisico e come il collega sia diventato per lei fonte d’ispirazione. Ecco le sue parole:

Siamo stati a Praga a girare per quattro mesi. Manca ancora un mese. E sto soffrendo. Sapete, il mio corpo, la mia schiena, tutto mi fa male. Mi lamento, sono dolorante, piena di lividi. [Girare] Bond è durato quindici minuti [l’attrice ha recitato in No Time To Die]. Questo è un film intero, un altro livello. Ma l’altro giorno, io e Keanu stavamo provando la nostra difficilissima scena d’azione e quest’uomo si rotolava, mi lanciava e faceva acrobazie pazzesche. E io ho pensato: “Non posso più lamentarmi. Perché lo sta facendo! È davvero il migliore“.

Di seguito il video completo dell’intervista:

A dirigere il film troviamo Len Wiseman, regista della saga di Underworld ma anche produttore esecutivo di serie come Swamp Thing, Lucifer e Sleepy Hollow. A produrre la pellicola Erica Lee e Chad Stahelski (regista della saga ed esperto stuntman), mentre Keanu Reeves figura come produttore esecutivo insieme a Kaley Smalley della Sketch Films (casa di produzione di Wiseman). Il cast include Ian McShane, Anjelica Huston, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno e Norman Reedus.

I tre film di John Wick hanno incassato complessivamente 306 milioni di dollari negli USA e 583 in tutto il mondo, a fronte di budget di poche decine di milioni di dollari. John Wick 3 – Parabellum da solo ha raccolto più di 323 milioni di dollari nei cinema di tutto il mondo, e in home video è il film di maggior successo della Lionsgate negli ultimi cinque anni. Il quarto capitolo uscirà nelle sale il prossimo marzo: qui trovate il primo trailer.

