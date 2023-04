In un’intervista con Collider, la produttrice Erica Lee ha fornito alcuni dettagli sui cameo di John Wick che vedremo in Ballerina, spin-off della saga con protagonista Ana de Armas, attualmente in sviluppo. Il film, ambientato tra il terzo capitolo e l”ultimo, racconterà le avventure di una giovane donna che si allena per diventare un’assassina nella stessa accademia “di danza classica” che il personaggio di Keanu Reeves ha frequentato in gioventù. Le parole di Lee contengono alcune anticipazioni su John Wick 4, quindi non proseguite la lettura se non avete ancora visto il film e non volete incappare in SPOILER.

Eccole di seguito:

Ian [McShane, interprete di Winston] ha ancora un po’ da fare e John Wick ha un cameo esteso. Ha girato per circa una settimana. Lance [Reddick, come Charon] ha girato per un giorno. Anche queste sono state aggiunte all’ultimo minuto, in un certo senso. Come facciamo a fondere un po’ di più i due mondi, in modo che ci sia una maggiore continuità del brand? Perché ovviamente lei è una ballerina della Ruska Roma School, quindi avere Anjelica [Huston] come il Direttore è sempre stato un ingresso organico, e lei si è sempre registrata in un [Hotel] Continental. Ma poi è stato divertente avere Ian e Lance. Non sapevo se Keanu avrebbe fatto il film. Abbiamo sempre sperato che lo facesse. Poi la questione della timeline è diventata un problema perché eravamo ancora in fase di post-produzione di John Wick 4 e ci chiedevamo: “È morto? Non lo è? È morto?”. Sì, facciamo così, in modo che abbia senso cronologicamente e ci dia un minuto per capire tutto.

Vi ricordiamo che John Wick 4, il nuovo capitolo della popolare saga action con Keanu Reeves, è arrivato nelle sale italiane il 23 marzo. Nel cast anche Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins, Ian McShane. A scrivere il film, che è stato girato a Berlino, vi sono Michael Finch e Shay Hatten; alla regia Chad Stahelski. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

Il quarto film sarà il penultimo della saga, che nel frattempo è stata ampliata, oltre che con lo spin-off intitolato Ballerina, con una serie prequel di Starz intitolata The Continental.

Cosa ne pensate dei cameo in Ballerina? Lasciate un commento!

FONTE: Collider

Classifiche consigliate