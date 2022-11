Ballerina: al via le riprese dello spin-off di John Wick, nel cast Ana de Armas e Keanu Reeves!

Sono finalmente partite, come annunciato, le riprese di Ballerina, lo spin-off del franchise di John Wick con protagonista Ana de Armas.

A confermarlo è stata l’attrice in persona in una storia su Instagram che trovate qui di seguito. L’attrice sarà affiancata nel film da due volti celebri del franchise, ovvero Keanu Reeves e Ian McShane, il proprietario del Continental Hotel. Collider rivela infatti che il volto protagonista dei film è al momento a Praga per girare le sue scene, anche se non è chiaro si tratterà di un cammeo o di un ruolo più corposo.

A dirigere Ballerina, spin-off di John Wick, troviamo Len Wiseman, regista della saga di Underworld ma anche produttore esecutivo di serie come Swamp Thing, Lucifer e Sleepy Hollow. A produrre la pellicola Erica Lee e Chad Stahelski (regista della saga ed esperto stuntman), mentre Keanu Reeves figura come produttore esecutivo insieme a Kaley Smalley della Sketch Films (casa di produzione di Wiseman).

La trilogia finora ha incassato 306 milioni di dollari negli USA e 583 in tutto il mondo, a fronte di budget di poche decine di milioni di dollari. John Wick 3 – Parabellum da solo ha raccolto più di 323 milioni di dollari nei cinema di tutto il mondo, e in home video è il film di maggior successo della Lionsgate negli ultimi cinque anni.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra!