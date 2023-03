In occasione della promozione di John Wick 4, lo sceneggiatore Shay Hatten ha parlato della genesi di Ballerina, lo spin-off con protagonista Ana de Armas.

Ha inoltre svelato che, come prevedibile, ci saranno dei collegamenti alla saga principale:

Ballerina è stato un viaggio completamente affascinante in generale per me perché è iniziato come una storia indipendente slegata dai film di John Wick sei anni fa. Poi è stato inglobato alla saga e Chad [Stahelski] è stato così gentile da inserire un indizio nel terzo film mostrando il teatro.

La sceneggiatura originale era ambientata nelle Alpi svizzere, che è un territorio mai toccato dai film di John Wick.

[…]

Parliamo di un personaggio che ha frequentato la stessa accademia di John, e credo che in Ballerina vedrete alcuni assaggi di ciò che John ha vissuto durante le sue origini in quel posto, ma attraverso gli occhi di un altro personaggio. Risolverà alcune domande su Wick, ma attraverso gli occhi di un nuovo personaggio.