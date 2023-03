Bam Margera, ex star di Jackass, è stato arrestato qualche giorno fa per ubriachezza molesta dopo una scenata in un ristorante in cui si trovavano la sua ex moglie con suo figlio.

Le forze di polizia hanno dichiarato a TMZ di aver ricevuto una telefonata alle 15:45 di mercoledì scorso da parte dei proprietari di un ristorante thailandese. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato l’attore intento a litigare con una donna, con toni sempre più alti. Era ubriaco ed è stato quindi portato in centrale per ubriachezza molesta.

La cauzione, come riportato da TMZ che ha pubblicato un video dell’accaduto, è stata fissata a 500 dollari.

Ricordiamo che Margera non ha partecipato a Jackass Forever dopo aver violato una clausola contrattuale legata al rimanere sobrio durante la produzione. L’attore ha fatto causa alla Paramount e a Johnny Knoxville dopo il licenziamento, successivamente è stata ritirata dopo un accordo extra giudiziario.

Classifiche consigliate