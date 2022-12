Bam Margera: l’ex star di Jackass ricoverata in terapia intensiva con polmonite da Covid

È TMZ a pubblicare il nuovo aggiornamento su Bam Margera che, questa volta, non ha nulla a che vedere con i burrascosi rapporti con gli ex compagni di squadra del team Jackass.

Il sito scrive che Bam Margera sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di San Diego e sottoposto a ventilazione meccanica per via delle complicazioni della polmonite da COVID. Le sue condizioni sarebbero, attualmente, stabili.

Brandon Cole Margera, meglio noto come Bam Margera, ha fatto parte della squadra di Jackass fin dagli esordi. Dal 2011, anno in cui è scomparso in un incidente stradale, il suo amico e collega Ryan Dunn, ha iniziato a soffrire di depressione e ha avuto seri problemi di alcolismo, problematiche mai del tutto superate.

