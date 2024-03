Tra i tanti nuovi adattamenti messi in cantiere dalla Disney negli ultimi anni ci sarebbe anche quello di Bambi, con Sarah Polley (Women Talking) in cabina di regia.

Il condizionale è d’obbligo in questo caso perché in un articolo di The Wrap incentrato sull’addio di Sean Bailey al ruolo di presidente di produzione della divisione cinematografica della Disney dopo 15 anni, si parla di un potenziale stallo per alcune rivisitazioni dal vero di celebri classici d’animazione.

Ricordiamo che prima di cedere il posto a David Greenbaum, promosso dal suo ruolo precedente di capo della divisione Searchlight, Bailey aveva messo in sviluppo un sequel di Crudelia (con Emma Stone), Hercules con Guy Ritchie, Gli Artistogatti con Questlove e Bambi con Sarah Polley alla regia.

Proprio quest’ultimo progetto – riporta il sito – ha perso la sua regista, anche se tutto il film a questo punto potrebbe essere stato accantonato. Martedì scorso Bob Iger è intervenuto alla conferenza Morgan Stanley Technology, Media & Telecom, e ha parlato a tutto tondo dell’azienda, dei risultati ottenuti nell’ultimo anno e soprattutto delle prospettive future.

Durante la conferenza Iger ha spiegato che negli ultimi mesi sono stati fatti molti cambiamenti all’interno degli studi cinematografici della Disney, e che questo ha comportato anche la sospensione di numerosi progetti che la compagnia pensava non valesse la pena di portare avanti, puntando su “cavalli più sicuri”.

È possibile che Bambi e altri live-action Disney siano stati vittima della nuova gestione? A questo punto attendiamo comunicazioni ufficiali.

