La sfida (che in realtà sembra più una corsa a braccetto, anche se con dati decisamente diversi) tra Barbie e Oppenheimer al botteghino nordamericano prosegue. Dopo gli ottimi incassi alle anteprime di giovedì sera, e in attesa di scoprire i dati di oggi (si parla di una settantina di milioni di dollari per Barbie e una trentina per Oppenheimer, anteprime incluse), sono arrivati i punteggi CinemaScore dei due film.

Cos’è CinemaScore

CinemaScore, lo ricordiamo, è un’azienda che si occupa di ricerche di mercato e raccoglie, attraverso sondaggi all’uscita dei cinema, le valutazioni degli spettatori rispetto ai film che hanno appena visto. Tali valutazioni si esprimono con delle lettere, e vengono utilizzate poi per elaborare le proiezioni sugli incassi in base a dati statistici: più un film riceve un punteggio CinemaScore alto, più è alta la probabilità di un passaparola positivo e quindi di moltiplicatori più alti tra l’incasso del giorno d’apertura, o del weekend d’apertura, e l’incasso a fine corsa della pellicola.

Un punteggio A o A+ solitamente prevede un grande successo al botteghino. A di solito ha un moltiplicatore medio di 3.6, mentre A+ ha un moltiplicatore medio di 4.8. I film che ottengono un punteggio C- invece hanno un moltiplicatore di solo due volte e mezzo tra l’incasso nel weekend d’esordio e quello a fine corsa.

Il punteggio CinemaScore di Barbie e Oppenheimer

CinemaScore ha comunicato le valutazioni dei due film, e sono entrambe molto, molto positive. Ovviamente la valutazione è basata sul pubblico che si è recato in sala alle anteprime, e quindi è sempre condizionata da quel tipo di campione.

Barbie ha ottenuto una A, un punteggio sorprendente visto che il film non è esattamente come ci si aspetterebbe dal trailer (parliamo del potente sottotesto femminista contro il patriarcato). È un gradimento al pari di altri film del 2023 come Super Mario Bros. il film e La Sirenetta, o blockbuster estivi come Wonder Woman. Questo dovrebbe garantire gambe molto lunghe, anche se ipotizziamo un moltiplicatore più simile a quello de La Sirenetta che a quello di Super Mario: se così fosse, potrebbe chiudere il weekend a 165 milioni e arrivare a 480 milioni a fine corsa nei soli Stati Uniti.

Anche Oppenheimer ha ottenuto una A: è la prima volta che un film originale di Christopher Nolan ottiene una valutazione così positiva, ed è in linea con la trilogia del Cavaliere Oscuro. Per fare un confronto, Dunkirk aveva ricevuto un A-, mentre The Prestige una B. Se il film dovesse chiudere il weekend intorno ai 70 milioni di dollari, non è da escludere un incasso a fine corsa intorno ai 250 milioni negli USA.

Fonte: CinemaScore

