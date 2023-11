Lo scorso agosto, vi annunciavamo lo sviluppo del film Barbenheimer che, partendo dal successo di Barbie e Oppenheimer, racconterà di bambole che costruiscono una bomba atomica. In un’intervista con THR, il produttore Charles Band, specializzato in b-movie low-budget, ha definito “veri al 100%” i commenti che ritengono l’operazione un mero tentativo di cavalcare l’onda di un fenomeno virale, aggiungendo:

È anche un’opportunità per divertirsi con l’accoppiata bizzarra di questi due film e la combinazione tra l’atmosfera di Barbie e l’aspetto dark di Oppenheimer. Se si mescolano le due cose, si ha l’opportunità di fare del dark humour. È così sciocco. Ma sembra che tutti gli altri film siano cupi e deprimenti, ed è come se avessimo bisogno di un po’ di umorismo nel 2024.

Ecco intanto nuovi dettagli sulla trama: Bambi J Barbenheimer è una brillante bambola scienziata residente Dolltopia, un mondo di estati infinite e feste in spiaggia, con il suo fidanzato Twink Dollman. Irritata dal trattamento brutale che le bambole ricevono per mano dei bambini umani, la protagonista si avventura nel mondo reale dove sperimenta l’umanità nel suo versante peggiore, decidendo così di costruire una gigantesca bomba nucleare per eliminarla tutta.

In vista dell’uscita del film, prevista per il 2024, la casa di produzione del film, la Full Moon, che ha una divisione di giocattoli di alta qualità, sta lavorando inoltre su una bambola speciale, decisamente non-Mattel. Il design finale non è ancora pronto, ma c’è un aspetto che Band è disposto a condividere. “Diciamo solo che avrà sicuramente le braccia intorno a una grande bomba atomica”.

Il regista e il cast di Barbenheimer saranno presto annunciati, le riprese dovrebbero partire il prossimo anno. Vi terremo aggiornati!

Cosa ne pensate? Quanto attendete il film di Barbenheimer? Lasciate un commento!

FONTE: THR

