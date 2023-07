Ci siamo quasi: il 21 luglio negli Stati Uniti si consumerà la sfida cinematografica dell’anno, quella tra Barbie e Oppenheimer, che recentemente ha acquisito anche un nome: Barbenheimer.

Fino alla settimana scorsa AMC Theatres, la più grande catena di cinema del mondo, aveva reso noto che più di 20.000 membri del “programma fedeltà” AMC Stubs aveva acquistato i biglietti per vedere i due film nello stesso giorno negli Stati Uniti.

Oggi, tuttavia, Variety riporta che il numero è intanto raddoppiato, arrivando a ben 40.000 biglietti.

“E questo potrebbe essere solo l’inizio” ha commentato la dirigente di AMC Theatres Elizabeth Frank.

Variety ha raccolto una serie di testimonianze di persone che vedranno le pellicole nello stesso giorno, citando ad esempio quella di due futuri sposi che vedranno i film due giorni prima del matrimonio: “È iniziata come uno scherzo, ma poi è diventato un progetto effettivo” ha spiegato Daniel Konikoff.

Noelia Nigro, di Buenos Aires, ha invece condiviso il suo entusiasmo per il fatto che anche in Argentina i due film arriveranno nello stesso giorno, una sorte purtroppo non riservata all’Italia. “È l’esperienza di una vita, [io e i miei amici] non avremmo mai potuto scegliere tra i due“.

Barbie sarà nei cinema italiani dal 20 luglio, Oppenheimer dal 23 agosto.

