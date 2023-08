Ranker ha compilato una lista di Barbie ritirare dal mercato nel corso degli anni fornendo anche le motivazioni dietro ogni decisione.

Dopo aver scoperto la storia di Midge, ecco altri 9 casi di bambole controverse.

1 – Computer Engineer Barbie

Ci sono voluti 4 anni prima che la Mattel si rendesse conto del messaggio fuorviante di Barbie: I Can Be A Computer Engineer. La “storia” è quella di Barbie che progetta un gioco per insegnare ai bambini come funzionano i computer. Il problema è che per farlo si avvale di due maschi per mettere in pratica le sue idee. Finisce anche per fare dei pasticci come scaricare un virus, lasciando ai ragazzi il compito di risolvere tutto. La Mattel si scusò dicendo: “La rappresentazione di Barbie in questa storia specifica non riflette la visione del brand di quello che rappresenta Barbie“.

2 – Barbie Video Girl

Messa in commercio nel 2010, Barbie Video Girl aveva una speciale collana che fungeva da vera e propria videocamera, capace di registrare fino a 30 minuti di video che poi potevano essere scaricati su un computer. All’epoca l’FBI condivise le sue preoccupazioni per il modo inappropriato in cui si sarebbe potuta usare la bambola, così dopo che la notizia arrivò alla stampa, la Mattel decise di ritirarla dal mercato nel 2012.

3 – Teen Talk Barbie

Barbie parlava per la prima volta nel 1992 grazie alla ditribuzione dela versione Teen Talk! della bambola. La frase: “La matematica è difficile!” scatenò diverse polemiche tra i genitori, così nel giro di tre mesi la Mattel rimosse la frase e offrì un rimborso ai genitori.

4 – Oreo Fun Barbie

Oreo Fun Barbie fu frutto della collaborazione tra la Mattel e Oreo. La prima versione fu venduta con ottimi risultati, ma quando la compagnia volle aprirsi alla diversità, mettendo in commercio una bambola nera, ci furono delle polemiche visto che “Oreo” era un termine dispregiativo usato per riferirsi a una persona nera che rifiuta la propria cultura a favore di quella bianca. La bambola fu rimossa dai negozi nel giro di poco.

5 – Sugar Daddy Ken

Per il 50° anniversario, la Mattel mise in commercio Palm Springs Sugar Daddy Ken. Il nome ambiguo scatenò confusione e perplessità nei consumatori, la Mattel precisò che il nome si riferiva a Sugar, il cane a cui Ken faceva da “papà”, ma era troppo tardi. Finite le celebrazioni dell’anniversario, la bambola fu ritirata dal commercio.

6 – Growing Up Skipper

Dopo dieci anni passati sugli scaffali nei panni della sorella adolescente di Barbie, la Mattel decise che per Skipper fosse giunto il momento di crescere. Nel 1975 la compagnia creò una bambola a cui bastava ruotare il braccio sinistro per farla crescere di statura e per farle aumentare le dimensioni del seno. Dopo le lamentele, nel 1977 fu ritirata dal mercato.

7 – Barbie And Tanner Playsets

Il set conteneva Barbie e il suo cane Tanner, che faceva la pupù che poteva essere raccolta con una paletta magnetica. Fu ritirata dal mercato perché i magneti si staccavano e potevano essere ingoiati dai bambini rischiando il soffocamento.

8 – Earring Magic Ken

Negli anni ’90 la Mattel decise di mettere un commercio un Ken completamente diverso dai precedenti. Earring Magic Ken aveva capelli biondo platino, a spazzola, un top viola e pantaloni attillati. La sua collana per molti richiamava un giocattolo sessuale maschile, così dopo le lamentele dei genitori fu rimosso dal commercio sei mesi dopo la sua distribuzione. Diventò però un punto di riferimento per la comunità queer che fece schizzare le vendite alle stelle.

9 – Allan

Nel 1964 Allan fu messo in commercio come “amico di Ken”. Poi fu venduto come ragazzo di Midge, perciò il miglior amico di Ken frequentava la migliore amica di Barbie. Viste le vendite basse, la bambola fu tolta dal mercato nel 1966. Tornò comunque in più occasioni: negli anni ’90 per celebrare il matrimonio con Midge; nel 2000 per la versione con Midge incinta; nel 2014 per l’anniversario.

