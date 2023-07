Come abbiamo visto, la campagna promozionale di Barbie di Greta Gerwig è nel pieno picco a pochi giorni dall’uscita al cinema.

In vista dell’arrivo della pellicola con Margot Robbie e Ryan Gosling, anche Google ci ha messo del suo. Basta inserire “Barbie” nel motore di ricerca o cercare i due protagonisti (per il momento solo da dispositivi mobili) per ritrovarsi una pagina tinta, ovviamente, di rosa.

ho cercato barbie film su google e sono comparse delle stelline rosa e da bianco è diventato tutto rosa lo amo pic.twitter.com/11U3P1Kbxo — saré🪐 (@inefaeble) July 17, 2023

Barbie di Greta Gerwig sarà al cinema il 20 luglio. Trovate tutte le informazioni su Barbie nella scheda del film!

