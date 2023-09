Nel corso del fine settimana appena trascorso, Barbie, il film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling, ha ufficialmente battuto Super Mario diventando la pellicola che, finora, ha incassato di più nel 2023.

Con 1,381 miliardi di dollari, Barbie ha superato il miliardo e 359 milioni di dollari di Super Mario (via Box Office Mojo). Ma non è tutto: come vi avevamo anticipato qualche giorno fa (ECCO I DETTAGLI), la pellicola basata sul celeberrimo brand della Mattel è diventata anche quella di maggior successo (con dati non aggiornati all’inflazione chiaramente) nella storia della Warner Bros. Il precedente primato apparteneva a Harry Potter e i Dono della Morte 2 con 1,342 miliardi di dollari incassati (via Box Office Mojo).

