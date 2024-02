Di Barbie si parlerà ancora a lungo, soprattutto in occasione della stagione dei premi e degli Academy Awards con la pellicola di Greta Gerwig candidata in otto diverse categorie incluso Miglior film.

Oggi altri due noti nomi di Hollywood si aggiungono alla lista dei talenti “quasi” coinvolti nella produzione nel film campione di incassi: Ben Affleck e Sylvester Stallone.

A fare il nome di Affleck è stato Michael Cera (Allan nel film) durante un botta e risposta dedicato al film. L’attore ha spiegato come – nei piani iniziali – sarebbe dovuto essere Ben Affleck a prendere parte alla rissa contro i Ken che nel film cercando di impedire ad America Ferrera (Gloria) e Ariana Greenblatt (Sasha) di lasciare Kenland:

Non era previsto che io prendessi parte a una scena di combattimento nel film! Posso dire chi ci sarebbe dovuto essere al mio posto? Ho il permesso di dirlo? Ben Affleck! Ben voleva davvero esserci, ci teneva, ma stava dirigendo il suo ultimo film (Air). Quindi dalla produzione hanno detto: “Okay, Ben è fuori, ma qua qualcuno deve lottare e sarai tu!”. Così ho dovuto subito mettermi al lavoro con la squadra di stunt. Ero appena uscito dal COVID, quindi con tutti quegli allenamenti sono quasi morto! E solo a fare il riscaldamento! Ho dovuto sdraiarmi per un po’ nel mio camerino, hanno fatto venire un’infermiera a visitarmi e poi mi hanno mandato a casa, stavo troppo male. Abbiamo dovuto girare la scena un’altra volta.

Ma Affleck non è il solo nome ad essere stato collegato a Barbie negli ultimi giorni, anche Sylvester Stallone avrebbe dovuto fare un’apparizione nel film, come ha raccontato lui stesso al Tonight Show:

La regista mi chiese se volevo prendere parte al film e io ho le risposi che avrei adorato farlo! Ma ero bloccato sul set di Tulsa King, quindi purtroppo non ero disponibile in quel periodo. Così alla fine hanno preso ispirazione dalla mia immagine per Ryan Gosling. Ed è stato… stupendo! Andiamo, gli hanno fatto indossare una pelliccia!