Uno dei momenti più celebrati di Barbie (LEGGI LA RECENSIONE) è quello che vede la protagonista (Margot Robbie) incontrare una donna anziana su una panchina mentre visita il Mondo Reale. “Sei bellissima” le dice Barbie; “Lo so“, risponde l’altra. Quest’ultima è interpretata da Ann Roth, storica costumista due volte vincitrice dell’Oscar (per Il paziente inglese e Ma Rainey’s Black Bottom), che, in un’intervista con un’emittente locale (via Comicbook) ha riflettuto sulla sua attività e sul suo ruolo nel film.

“Il mio lavoro è scivolato nella categoria del vero lavoro sui personaggi, che fondamentalmente è quello che penso di fare“, ha spiegato Roth. A proposito della chiamata per apparire in Barbie: “Nessuno me lo chiede mai [di apparire sullo schermo]. Non sono un attrice“, dice, aggiungendo che, dopo averla vista sul grande schermo, “amici che non sentivo da anni ora mi scrivono“. Tuttavia, non sembra interessata a tornare davanti alla macchina da presa in tempi brevi. “No“, è la sua secca risposta in merito alla possibilità di future apparizioni.

