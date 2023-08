In un’intervista con The Wrap, Rodrigo Prieto, direttore della fotografia di Barbie (LEGGI LA RECENSIONE), ha raccontato qual è stato l’obiettivo, suo e della regista Greta Gerwig, nella creazione di Barbieland e quali film hanno utilizzato come punto di riferimento.

Ecco le sue parole:

La prima cosa [da capire] è stata: cos’è Barbieland? Che aspetto avrà? Come ci si sentirà? Le prime conversazioni hanno riguardato l’idea che Greta aveva dell’autentica artificialità e di come volesse che ci sentissimo in una sorta di mondo dei giocattoli, ma non completamente. Non voleva che [i personaggi] sembrassero necessariamente piccoli. Voleva che si percepisse che è il loro mondo e che questo sia credibile, ma allo stesso tempo ha una forte influenza dai film degli anni ’50, dai musical e Il mago di Oz è stata una grande influenza. Cantando sotto la pioggia, film di questo tipo. Les parapluies de Cherbourg è stata una grande influenza che ho usato come riferimento per l’illuminazione e per il colore. Così abbiamo iniziato a parlare della nozione di essere in una scatola, in un certo senso, di fondali dipinti, di sentire il palcoscenico come ne Il mago di Oz e di sentirsi in uno studio. Quindi credo che le nostre prime conversazioni abbiano avuto a che fare con questo e con il modo di distinguere il mondo reale [da Barbieland].