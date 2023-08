In un’intervista con The Wrap, Rodrigo Prieto, direttore della fotografia di Barbie (LEGGI LA RECENSIONE), ha raccontato la principale sfida affrontata nel lavorare con la gran quantità di rosa che domina le scenografie del film. L’obiettivo dei realizzatori era infatti di dare l’idea che a Barbieland splendesse in continuazione il sole e così gli attori venivano sempre ripresi in controluce. Questo però ha comportato un problema:

C’erano molti oggetti di scena e scenografie di un rosa molto saturo, e anche altri colori, ma soprattutto rosa. Quindi, ogni volta che accendevo la retroilluminazione, il riflesso sui volti era rosa, quindi tutti gli attori sembravano magenta. Non volevo creare un contrasto forte o altro, in modo da non essere in grado di inserire il nero – lo chiamano riempimento negativo – quindi, invece di un riempimento negativo, ho creato un riempimento neutro. In pratica, avevamo tonnellate di materiale grigio neutro, e abbiamo drappeggiato con il grigio tutto ciò che non era ripreso. In questo modo la luce rimbalzava, ma non era colorata.

Trovate tutte le notizie su Barbie nella nostra scheda!

Cosa ne pensate del rosa in Barbie? Lasciate un commento!

FONTE: The Wrap

Classifiche consigliate