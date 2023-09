Mentre il film continua a incassare al botteghino mondiale, è giunto il momento di parlare dell’approdo di Barbie di Greta Gerwig in streaming.

Nel corso del fine settimana appena trascorso, ricordiamo, la pellicola con Margot Robbie e Ryan Gosling ha ufficialmente battuto il film Super Mario diventando il film più redditizio del 2023. Come annunciato qualche giorno fa, (qui i dettagli), la pellicola basata sul celeberrimo brand della Mattel è diventata anche quella di maggior successo (con dati non aggiornati all’inflazione) nella storia della Warner Bros battendo il precedente detentore del record Harry Potter e i doni della morte: Parte 2.

Tra poco, a meno di sessanta giorni di distanza dall’arrivo in sala, sarà possibile vederlo o rivederlo anche online.

Barbie in digitale

È di poche ore fa la notizia che Barbie sarà disponibile per l’acquisto digitale a partire dal 12 settembre al costo di 29,99 dollari negli Stati Uniti su piattaforme come Prime Video, Apple TV, Google Play e Vudu.

Anche in Italia il film sarà disponibile per l’acquisto digitale nella stessa data: su iTunes, ad esempio, Barbie è prenotabile al costo di 17,99 euro.

Barbie in streaming

Al momento non è stato annunciato ancora nulla sull’uscita in streaming di Barbie se non un generico “autunno” per l’approdo sulla piattaforma streaming MAX (non ancora disponibile in italia). Prima che succeda, però, Barbie ha ancora un conto in sospeso: a partire dal 22 settembre il film arriverà nei cinema IMAX statunitensi (e si presume anche alcuni internazionali) con delle scene inedite nei titoli di coda per una settimana.

Per quanto riguarda l’uscita streaming in Italia è ragionevole pensare, visti i titoli Warner Bros. precedenti, che la pellicola venga aggiunta nel catalogo di NOW.

