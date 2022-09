Barbie Girl, la celeberrima canzone degli Aqua, festeggia il quarto di secolo: per l’esattezza il compleanno cadeva ad aprile, ma, proprio in questi giorni, sta uscendo una nuova edizione di Aquarium, concepita proprio per i 25 anni dell’album d’esordio del gruppo danese.

LEGGI – Ryan Gosling commenta con ironia le critiche al film di Barbie e al suo Ken

Come noto, Barbie Girl non sarà nella colonna sonora del film diretto da Greta Gerwig e interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling basato proprio sul celeberrimo brand di bambole della Mattel.

Parlando con Variety in occasione della nuova edizione di Aquarium, gli Aqua hanno avuto modo di commentare questa scelta artistica da parte dei realizzatori del lungometraggio.

La cantante Lene Nystrøm ipotizza che forse “Sarebbe stato un po’ eccessivo” mentre Søren Rasted trova tutta la situazione estremamente divertente e scherza sul fatto che “Avremmo dovuto dire che siamo stati noi a rifiutare perché Ryan Gosling non è abbastanza bravo!”. Tutti si dichiarano comunque molto emozionati per il film e Lene Nystrøm “Capisco completamente perché non l’hanno voluta usare, ma finirà comunque per portarci un sacco di attenzioni, a prescindere”.

Ecco, a seguire, lo storico video:

Barbie arriverà al cinema il 21 luglio 2023. Nel cast del film troviamo: Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell, Emma Mackey, Michael Cera e Simu Liu.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!

FONTE: Variety