Barbie, Greta Gerwig racconta la bizzarra richiesta fatta a Margot Robbie: “È stato magico”

Per un profilo targato Vanity Fair, la regista Greta Gerwig ha parlato della sua collaborazione con Margot Robbie sul set di Barbie.

Gerwig ha parlato nello specifico di una bizzarra richiesta fatta all’attrice:

Una volta volevo catturare Margot al rallenti, mentre tutto il resto si muoveva alla velocità normale, perciò sono andata da lei e le ho detto: “Riesci a muoverti a 48 fotogrammi al secondo anche se stiamo girando a 24 mentre tutti gli altri si muovono a velocità normale?”

Si è fatta due calcoli e poi lo ha fatto, cazz*o. Si è veramente mossa a un numero maggiore di fotogrammi. Non so in quale categoria rientri questa abilità, ma è stato magico.