In occasione dell’uscita in digitale di Barbie, è stata rilasciata una featurette dal titolo “It’s a Weird Word” in cui troviamo la regista Greta Gerwig e Kate McKinnon discutere del personaggio interpretato da quest’ultima. Stiamo parlando di Barbie Stramba, colei che aiuta la Barbie stereotipo di Margot Robbie a compiere il suo viaggio verso il mondo reale. Un personaggio che sicuramente rappresenta una bambola con cui si è giocato tanto (forse troppo).

Ecco cosa raccontano Gewig e McKinnon sul personaggio che è diventato subito uno dei preferiti dei fan. Dice la regista a proposito della sua fonte di ispirazione:

Le spazzoli i capelli e poi decidi che vuoi tagliarglieli, poi vuoi vedere cosa succede se le dai fuoco ai capelli e le disegni su tutta la faccia. Le fai fare la spaccata e provi a cambiarle i vestiti. Avevo questa idea di “dobbiamo avere una Barbie che rappresenti il destino di così tante Barbie.” Volevo che fosse divertente e saggia.

Aggiunge McKinnon:

È come la custode della stranezza di ognuno. Una Barbie assemblata. E Barbie Stramba è una Barbie a cui è permesso di essere asimmetrica, incasinata. Quello che tutti noi abbiamo dentro è esteriorizzato in questo pezzo d’arte.

Nel video troviamo anche un commento di Margot Robbie che definisce Barbie Stramba un “incrocio tra David Bowie e un gatto spelacchiato.”

