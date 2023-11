C’è una persona che è consapevole del successo di Barbie, ma che ancora non ha letto alcun commento a riguardo. Quella persona è proprio la regista del film: Greta Gerwig.

Gerwig ha raccontato infatti in un’intervista a Vanity Fair che non ha alcuna intenzione di leggere nulla quest’anno perché è ancora tutto troppo recente:

Ha inoltre aggiunto di essere ancora sconvolta dal successo del film.

Ho sempre sperato che piacesse alle persone. Avevo la sensazione che potesse succedere. Ma Barbie non rientrava in alcuna categoria preordinata. Solo alla fine del secondo weekend ho pensato: “Oh, sta andando bene“. Voglio dire, Wonder Woman è stato un grande successo, ma i supereroi esistono in una bolla diversa.