Barbie è stato un indiscutibile successo mondiale. La LuckyChap di Margot Robbie aveva acquistato i diritti del film prima ancora che Greta Gerwig e Noah Baumbach fossero coinvolti nel progetto, ed è stata proprio Robbie a volere i due alla sceneggiatura.

E ora, dopo tutti i record battuti dal film, Gerwig non vuole prendersi tutti i meriti, come spiegato durante un panel del film a Los Angeles per Deadline’s Contenders Film:

Non saremmo qui e non avremmo fatto quello che abbiamo fatto se altre donne non lo avessero fatto prima. Penso che ci siano un sacco di loro che sono venute prima e che verranno poi.

Margot Robbie ha invece insistito perché si prenda i meriti del suo successo:

Dirò io quello che Greta è troppo umile per dire. Ha letteralmente cambiato il gioco. Da questo momento è tutto diverso a causa di quello che lei ha fatto. Qualcun altro arriverà con un’altra idea originale che ha bisogno di un grande budget e ci sarà una donna alla guida del progetto che indicherà Barbie dicendo: “Ha fatto un sacco di soldi.” E allora gli altri diranno: “Oh, è vero. Dobbiamo dare il via libera a questo progetto allora”. E questo è fantastico.

