Barbie, ora nei cinema, segue la Barbie di Margot Robbie lasciare la sua perfetta casa a Barbieland per avventurarsi nel mondo reale. La troviamo quindi seduta su una panchina, a Venice Beach, accanto a una signora anziana. Ma l’attrice che interpreta l’anziana donna non è una persona qualunque.

Si tratta infatti di Ann Roth, costumista premio Oscar per Il paziente inglese (1997) e Ma Rainey’s Black Bottom (2021). Spiega Greta Gerwig durante un’apparizione al podcast Kermode & Mayo’s Take:

Barbie guarda una donna che è in realtà una mia amica, la brillante costumista Ann Roth. Aveva 91 anni quando abbiamo fatto quella scena. Era fantastica. Ha realizzato i costumi per Un uomo da marciapiede e Uno squillo per l’ispettore Klute. È una leggenda. Penso sia una delle persone più anziane ad aver mai vinto un Oscar, recentemente. Comunque, è favolosa e ho dovuto prometterle di bere un sacco di martini con lei per farle fare questo film.

Gerwig rivela poi quello che è il vero significato di quella scena:

Barbie si sta guardando intorno e poi vede lei e capisce qualcosa di lei. Non ha mai visto qualcuno invecchiare prima ed è colpita da quella donna e dice: “Sei così bella” e Ann, nel ruolo di questa donna dice: “Lo so.” È un momento magnifico perché A) Ann è favolosa e B) si tratta di una connessione attraverso il tempo. Penso che una cosa che mi è sempre interessata come regista sono le donne che si parlano attraverso le generazioni. (..) C’è questa isteria sul dover massimizzare tutto e penso che a volte la parte in cui invecchi o in cui le cose si rompono non sia priva di bellezza. Penso sempre ai dipinti che Monet ha fatto quando stava diventando cieco che sono incredibilmente belli. Quindi non so se tutto debba essere per forza ottimizzato.