Luglio record al box-office italiano, non solo per quanto riguarda gli incassi ma anche per quanto riguarda le presenze al cinema. Nel 31 giorni sono stati infatti registrati 5.5 milioni di spettatori, ovvero il secondo miglior risultato dal 1995 dopo i 5.8 milioni di spettatori del luglio 2011. In termini di incassi, sono stati raccolti oltre 40 milioni di euro.

Nel 2011 Harry Potter e i doni della morte – Parte 2 aveva dominato gli incassi chiudendo poi la sua corsa a 22.3 milioni di euro complessivi, seguito da Transformers 3, Cars 2 e Captain America: il primo vendicatore. Quest’anno è un altro film Warner Bros., Barbie, a farla da padrone. Nei dieci giorni in cui è stato in sala ha raccolto ben 19.1 milioni di euro, ma chiuderà con un incasso decisamente superiore (ieri ha superato i 21 milioni di euro e a questo punto potrebbe puntare ai 30 finali). L’incasso di Barbie rappresenta circa il 45% dell’incasso mensile: gli altri “responsabili” di questo grandissimo mese sono film come Indiana Jones e il quadrante del destino (4.6 milioni di euro, 625 mila spettatori), Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno (4.1 milioni di euro, 538 mila spettatori), Elemental (3 milioni di euro).

Nonostante l’ottimo andamento del box-office estivo, il 2023 rimane ancora indietro rispetto al 2019 e agli anni precedenti: finora sono stati raccolti 261 milioni di euro (in tutti gli anni pre-Covid eravamo già ben al di sopra dei 300 milioni). L’offerta cinematografica è quella che spinge il pubblico a tornare in sala: la speranza è che il resto del 2023 sia all’altezza di quest’ottimo periodo estivo.

Mario Lorini, presidente ANEC, commenta i dati spiegando che “in Italia il mercato è vivace, confermando la ripresa in atto sin dalla scorsa primavera, con un deciso recupero anche sugli anni precedenti al 2020 e l’ottima performance dei film campioni d’incasso anche guardando ai principali mercati europei. La rinnovata e convinta attenzione del pubblico è anche merito della campagna CINEMA REVOLUTION, che dopo una prima edizione 2023 della promozione CINEMA IN FESTA a metà giugno, con oltre 1,2 milioni di spettatori, ne prevede una seconda a metà settembre, subito dopo la conclusione della Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Inoltre, fino ad allora proseguirà la promozione del CINEMA ITALIANO ED EUROPEO che, a fronte di un prezzo al pubblico di € 3,50, prevede un rimborso alle sale cinematografiche da parte del MINISTERO DELLA CULTURA. Il mese di agosto prevedibilmente confermerà i buoni risultati in essere, grazie all’uscita non solo di OPPENHEIMER di Christopher Nolan (Universal) il 23/8, ma anche di PRODUZIONI ITALIANE di generi e autori diversi, incluso il ritorno della commedia”.

Fonte: Anec

