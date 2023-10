Dopo tante lodi arrivano anche le critiche. John Carpenter, il celebre regista horror (La cosa, Essi vivono, Halloween tra gli altri), dice di non aver capito Barbie.

Carpenter ha condiviso la sua confusione in una recente intervista per Los Angeles Times. Ecco cosa ha detto:

Ho visto Barbie. Non posso credere che ho visto Barbie. Semplicemente non è per la mia generazione. Non ho niente a che fare con le bambole di Barbie. Non sapevo chi fosse Allan. Posso riassumerlo così. Lei dice: “Non ho una vagina” e poi alla fine: “Sto andando da un ginecologo!”. Per me il film è stato questo. Certo, c’è il discorso del patriarcato, ma mi sono perso tutta quella parte. Ma penso che lei sia favolosa, Margot Robbie.