In un’intervista con Variety, Kingsley Ben-Adir ha raccontato la sensazione provata guardando Ryan Gosling e il resto degli interpreti di Ken per la prima volta in costume sul set di Barbie (GUARDA IL NUOVO TRAILER). Ecco le sue parole:

Sembravamo tutti dei perdenti assoluti, in modo divertente. È stato esilarante.

L’attore hai poi sottolineato come partecipare al film sia stata per lui una scelta scontata, dopo aver letto lo script di Greta Gerwig e Noah Baumbach:

Dalla prima pagina ho pensato: “Wow, è davvero, davvero divertente!“. Ho sentito parlare benissimo di Ryan e Margot [Robbie]. Poi io e Greta siamo usciti a bere del whisky. Abbiamo parlato per due o tre ore. Fin dall’inizio c’è stata una forte sensazione che lei stesse cercando di fare qualcosa di un po’ diverso. È molto raro che arrivi una sceneggiatura del genere. Quindi mi sono detto: “Comunque sia, chiunque ci sia, voglio essere sul set con loro e voglio farne parte“.

Il film sarà nelle sale italiane dal 20 luglio 2023, distribuito da Warner Bros. Pictures. Alla regia Greta Gerwig, nel cast anche Ryan Gosling Margot Robbie, Simon Liu, Will Ferrell. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Cosa ne pensate delle parole di Kingsley Ben-Adir sui Ken in Barbie? Lasciate un commento!

FONTE: Variety

Classifiche consigliate