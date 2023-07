Oltre alla citazioni e easter egg nascoste nel film successo di Greta Gerwig, Barbie raggiunge un livello meta anche grazie al press tour di Margot Robbie che, nelle diverse città in cui ha promosso il film ha sfoggiato una serie di look firmati dai più grandi nomi dell’alta moda e ispirati ad altrettanto iconici look di Barbie stessa.

L’account ufficiale del film ha diffuso un post instagram con alcuni dei look da red carpet di Margot ispirati agli omonimi look di Barbie stessa, li potete ammirare nel post qui di seguito:

Nell’ordine abbiamo:

Enchanted evening (1960) – per la premiere londinese di Barbie, Margot ha sfoggiato uno dei look più eleganti della bambola, con tanto di stola bianca e collana di perle;

Day to Night (1985)- alla premiere di Seoul, Margot ha sfoggiato non uno ma ben due look ispirati all’omonima Barbie, con un look di Versace che si è trasformato da un completo da giorno per la donna in carriera a quello da notte per una serata a ballare.

The original (1959) – per la sua apparizione ufficiale a Sydney, in Australia, Margot ha dato vita alla Barbie originale (che si vede anche nel teaser trailer e nella scena di apertura del film) richiamando con un abito l’iconico costume da bagno a righe con occhiali da sole

Totally Hair (1992) – A Città del Messico, Margot è entrata nel mood degli anni ’90 – i suoi anni – con uno dei look di Barbie più iconici di sempre.

Solo in the spotlight (1960) – La premiere di Los Angeles non sarà stata rosa, ma il look total black dell’iconica Barbie anni ’60 – compresa di rosa rossa e fazzolettino alla mano – non è passato inosservato e ha ammagliato la barbie originale perfettamente.

Pink & Fabulous (2015) – il vestito rosa a pois bianchi è un chiaro rimando al look del 2015, scarpe bianche e borsetta gialla inclusa.

Earring Magic (1992) – Continuando il tour a Città del Messico, Margot è entrata in pieno mood con abito e accessori che che richiamano gli iconici anni ’90.

Trovate tutte le notizie su Barbie, ora nei cinema italiani, nella nostra scheda.

Classifiche consigliate