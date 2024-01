In un profilo che Variety ha dedicato alla Lucky Chap, la casa di produzione di Margot Robbie, si è parlato ovviamente di Barbie e nello specifico delle lotte più dure nel dietro le quinte.

La più grande? Convincere i dirigenti dello studio che il film poteva interessare a tutti:

Il film aveva un budget che rendeva necessario che fosse un film per tutti, il che significava portare anche gli uomini al cinema. Tutti dicevano: “È impossibile che gli uomini, grandi o piccoli, vadano a vederlo”. Noi dicevamo: “Se un film è bello, gli uomini vogliono vederlo!”. Se un film merita, tutti gli danno una possibilità, ma la gente non lo capiva.

L’attrice ha poi parlato della battuta finale, che alcuni dirigenti avrebbero voluto rimuovere:

La battuta sulla ginecologa è quella per cui aspettavo maggiormente le reazioni, perché ci mette un secondo ad arrivare. La senti, il cervello ci arriva e poi capisci: “Oh, adesso ha una vagina”.

Allo studio non c’era una sola voce, neanche alla Mattel, perciò alcuni dicevano: “Geniale, mettiamola” e altri invece: “Che orrore, e se i bambini finissero per urlare “ginecologa!” e chiedessero il significato ai genitori?”. Io dicevo: “Sarebbe la cosa migliore per tutti se i bambini scoprissero fin da subito cosa fanno i ginecologi”. È il nostro dono al mondo.