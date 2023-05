In vista dell’uscita di Barbie prevista per il prossimo luglio, Margot Robbie è la protagonista di un profilo pubblicato sulle pagine di Vogue in cui ha potuto discutere un po’ della pellicola di Greta Gerwig che, al box-office statunitense, si scontrerà contro Oppenheimer di Christopher Nolan.

Al magazine, Margot Robbie, che della pellicola è produttrice, ha spiegato di aver cercato di coinvolgere anche Gal Gadot come interprete di Barbie insieme a lei e alle attrici che vestono i panni delle altre versioni della popolare bambola, ma di non esserci riuscita per via di altri impegni della collega. La star spiega però di aver utilizzato la “Barbie energy” di Gal Gadot come vero e proprio punto di riferimento:

Perché Gal Gadot è incredibilmente bella, ma non la si odia per la sua bellezza perché è sinceramente genuina e così entusiasticamente gentile che risulta quasi “goffa”. Si ferma appena prima di essere “imbranata”.

Poi, in merito alle domande che si è posta in materia di bellezza e sensualità in vista dell’interpretare Barbie aggiunge:

Sono lì a pensare, ‘Okay, è una bambola. È una bambola di plastica. Non ha organi. Se non ha organi riproduttivi, non sarebbe nemmeno dotata desiderio sessuale, giusto? No, non credo che lo avrebbe’. È sessualizzata. Ma non dovrebbe mai essere sexy. Le persone possono proiettare la sessualità su di lei. Sì, può indossare una gonna corta, ma solo perché è divertente e rosa. Non perché vuole che tu guardi il suo sedere.

Sempre nel medesimo pezzo, Ryan Gosling, interprete di Ken nel film, spiega di aver deciso di provare a interpretare questo personaggio proprio perché valeva la pena tentare qualcosa che non era proprio in cima alla lista dei suoi desideri raccontando poi un aneddoto sulle riprese della pellicola: ogni giorno, Margot Robbie gli lasciava dei regali rosa da parte di Barbie per Ken:

Ogni giorno durante le riprese, lasciava un regalo rosa con un fiocco rosa, da Barbie a Ken. Erano tutti regali legati alla spiaggia. Come conchiglie puka o un cartello che recitava ‘Prega per surfare’. Perché Ken ha sempre a che fare con la spiaggia. Non ho mai capito del tutto cosa significhi. Ma mi sembrava che lei stesse cercando di aiutare Ken a capire, attraverso questi regali che faceva.

Il film sarà nelle sale italiane dal 20 luglio 2023, distribuito da Warner Bros. Pictures.

