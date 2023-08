In un’annata di cinema in cui i cinecomic hanno ulteriormente confermato di non brillare più come un tempo al botteghino, pellicole come Super Mario, Oppenheimer e Barbie, la pellicola di Greta Gerwig con Margot Robbie, sono state una vera e propria ventata di aria fresca in ambito di produzioni ad alto budget.

Vi abbiamo già raccontato che proprio grazie a Barbie, Margot Robbie, tra il compenso originale e il bonus legato agli incassi al botteghino, potrebbe incassare un assegno di circa cinquanta milioni di dollari considerato che è anche produttrice del film (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Nell’ultima puntata del podcast The Town, l’insider Matthew Belloni spiega che, in base alle sue informazioni, la cifra emersa nel vecchio report pubblicato originariamente da Variety è decisamente “troppo bassa”. Pur senza indicare un numero preciso dice:

Comunque quella cifra è bassa. È ridicolmente bassa. Ho sentito dire che è molto più alta. Era stato pubblicato un report di Variety secondo cui lei riceverà 50 milioni di dollari per Barbie, ma in realtà è più di quella cifra.

Chiaramente, continueremo a monitorare per capire se questa fantomatica “cifra più alta” verrà svelata, ufficialmente o – più probabile – ufficiosamente da qualcuno.

Trovate tutte le informazioni su Barbie nella nostra scheda.

FONTE: Spotify

Classifiche consigliate