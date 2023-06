A dispetto di quanto inizialmente riportato, la canzone Barbie Girl degli Aqua sarà effettivamente nel nuovo film di Barbie di Greta Gerwig, ma in una versione remix.

Ne ha parlato Margot Robbie in un’intervista con Rolling Stone, ribadendo di aver sempre voluto fin dall’inizio che la canzone fosse nella pellicola.

“Ho detto: ‘Greta, come inseriremo la canzone? Non possiamo fare un film di Barbie senza inserire Barbie Girl degli Aqua. Deve esserci per forza’. Greta mi ha risposto: “Non preoccuparti, troveremo un modo”. E poi dopo un po’ mi ha detto: “Indovina un po’ chi farà il remix della canzone? Nicki Minaj e Ice Spice!”. Io le ho chiesto se fosse seria: “Insieme? Scherzi?”. Immediatamente ho saputo che tutte le mie amiche avrebbero perso la testa“.

Alcuni giorni fa è stato diffuso il video ufficiale del remix intitolato Barbie World, come potete vedere a seguire:

Barbie di Greta Gerwig sarà al cinema il 20 luglio. Trovate tutte le informazioni su Barbie nella scheda del film!

