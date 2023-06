In occasione di un’intervista al The Kelly Clarkson Show, Margot Robbie ha parlato di Barbie, il film in arrivo il mese prossimo.

“I set avevano la priorità” ha commentato l’attrice. “Vederli costruiti davanti ai nostri occhi, assistere a una versione reale della Casa dei sogni di Barbie è stato splendido“.

Ha poi svelato di esser riuscita a realizzare un suo sogno nel cassetto.

“È stata la prima cosa che ho detto a Greta quando abbiamo iniziato a parlare del film: ‘Seguirò la tua visione e qualunque cosa tu voglia per questa Barbie, ma ho un solo favore da chiederti. Ti prego, ti prego, ti prego, possiamo avere una Casa dei sogni con uno scivolo che porta dalla camera da letto alla piscina? È sempre stato l’obiettivo della mia vita“.

Ecco il video dell’intervento dell’attrice assieme ad altre sue colleghe:

Il film sarà nelle sale italiane dal 20 luglio 2023, distribuito da Warner Bros. Pictures. Nel cast Margot Robbie, Ryan Gosling, Simon Liu, Will Ferrell. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Classifiche consigliate