Con l’arrivo nelle sale di Barbie, il film di Greta Gerwig con Margot Robbie (GUARDA IL NUOVO TRAILER), la Mattel ha annunciato una nuova linea di prodotti ispirati proprio al lungometraggio appena citato.

Potete vedere le immagini dei prodotti e la descrizione ufficiale qua di seguito:

Mattel annuncia una nuova collezione di prodotti

per celebrare il film dedicato a Barbie™

La nuova linea presenta prodotti iconici dedicati a Barbie® e Ken® dall’attesissimo lungometraggio in arrivo nelle sale, in Italia dal 20 luglio

Mattel ha annunciato oggi una nuova collezione di prodotti ispirata all’attesissimo “Barbie Il Film”. Creato in collaborazione con Warner Bros. Pictures, “Barbie Il Film” debutta nelle sale cinematografiche italiane il 20 luglio, ma già da oggi i fan potranno vivere l’atmosfera di “Barbie Il Film” e immaginare ancora più storie con tutti i giocattoli della linea, tra cui UNO®, Hot Wheels®, Fisher-Price®, MEGA™ e ovviamente Barbie.

La linea di bambole “Barbie Il Film” presenta look che i fan vedranno sul grande schermo, fedelmente ispirati Barbie, Ken e ai nuovi personaggi di Barbie Land e non solo. La collezione richiama gli stili Barbiecore™ e Ken-ergy™ presenti nel film, sia nei look che nei set coordinati indossati nel lungometraggio. Ma non solo, la collezione presenta iconici accessori must-have, tra cui una replica della Casa dei Sogni a tre piani di Barbie con mattoncini MEGA e una splendida Corvette® rosa Radio-Comandata di Hot Wheels.

“L’uscita di “Barbie Il Film” è un momento grandioso per il brand e non vediamo l’ora che i fan scoprano il mondo di Barbie come mai prima d’ora sul grande schermo”, ha dichiarato Lisa McKnight, Executive Vice President e Global Head di Barbie & Dolls, Mattel. “La nuova linea di giocattoli Mattel dedicata a “Barbie Il Film” esprime perfettamente il divertimento e la vitalità di Barbie, punti cardine del film. Questa collezione consentirà ai fan di tutte le età di celebrare i loro personaggi e le scene preferite del film. Che modo incredibile di celebrare l’estate di Barbie!

La linea di bambole “Barbie Il Film” include:

Barbie Il Film – Bambola Barbie con vestito a quadretti rosa (HPJ96): la bambola indossa un abito a quadretti rosa e bianchi d’ispirazione vintage, completo di collana a margherite e scarpe décolleté rosa pastello a forma di cuore | Prezzo consigliato al pubblico: € 49.99

Barbie Il Film – Bambola Barbie con look Pink Western (HPK00): la bambola indossa un accattivante gilet in jeans rosa stile western e jeans a zampa d’elefante, coordinati con cappello da cowgirl e stivali bianchi | Prezzo consigliato al pubblico: € 74.99

Barbie Il Film – Bambola Barbie con look dorato (HPJ99): la bambola indossa un’elegante tuta con paillettes, acconciatura con morbide onde, scarpe e gioielli coordinati all’abito | Prezzo consigliato al pubblico: € 74.99

Barbie Il Film – Bambola Ken con look Denim (HRF27): la bambola indossa un look interamente in denim con gilet aperto e jeans azzurri chiari; dettaglio fashion a completare il look, gli iconici boxer di Ken che si intravedono in vita. | Prezzo consigliato al pubblico: € 74.99

Barbie Il Film – Bambola Barbie con vestito azzurro (HRF26): la bambola indossa un look con stampa scozzese in tre pezzi coordinati color pastello con gonna a sbuffo, giacca corta e camicetta abbinata. | Prezzo consigliato al pubblico: € 74.99

Barbie Il Film – Bambola Ken con look a Strisce Pastello (HPJ97): la bambola indossa un look da spiaggia a righe color rosa e verde menta con tavola da surf. | Prezzo consigliato al pubblico: € 49.99

Barbie Il Film – Bambola Gloria Look Pink Power (HPJ98): la bambola indossa un completo rosa a tre pezzi con giacca satinata, camicetta abbinata e pantaloni gessati con polsini alla moda. | Prezzo consigliato al pubblico: € 74.99

Barbie Il Film – Bambola Ken con look Disco Gold and White (HPK04): la bambola indossa un look da festa con tuta bianca e maniche in tessuto oro metallizzato, con l’iniziale “K” in metallo lucido per aggiungere un tocco distintivo |Prezzo consigliato al pubblico: € 74.99

Barbie Il Film – Bambola President (HPK05): la bambola indossa un ampio abito in satin con corpetto luccicante che lascia le spalle scoperte e dettagli dorati luccicanti che scendono lungo la gonna. | Prezzo consigliato al pubblico: € 74.99

Barbie Il Film – Fashion Pack (HPK01): il set include tre abiti iconici di Barbie tratti dal film, un prendisole blu e bianco, una camicetta rosa a quadretti con pantaloncino e un pigiama da sogno; tutti gli outfit comprendono anche gli accessori. | Prezzo consigliato al pubblico: € 74.99

Barbie Il Film – Bambola Pink Corvette Decappottabile (HPK02): Caratterizzata da una sinuosa silhouette retrò e verniciatura rosa, con dettagli ispirati al film come pneumatici con fascia bianca e cerchi cromati | Prezzo consigliato al pubblico: € 149.99

Insieme agli articoli Barbie ispirati ai personaggi di “Barbie Il Film”, Mattel ha lanciato anche una collezione di prodotti che celebrano il lungometraggio live action attraverso l’ampio portfolio Mattel, tra cui:

Barbie Il Film – UNO (HPY59): il mazzo di carte presenta una grafica ispirata ai personaggi e alle scene del film, inclusa una regola speciale dedicata a questo lancio | Prezzo consigliato al pubblico: 12.99€

Barbie Il Film – Hot Wheels RC Corvette (HPW40): Versione radiocomandata della Corvette Stingray del 1956, che può contenere due bambole Barbie per immaginare incredibili viaggi e avventure in compagnia di Barbie. | Prezzo consigliato al pubblico: € 75.99

Barbie Il Film – MEGA Casa dei Sogni (HPH26): replica in mattoncini dell’iconica Casa dei Sogni a 3 piani di Barbie vista nel film, con scala a chiocciola, piscina e scivolo. | Prezzo consigliato al pubblico: 154.99€

Barbie Il Film – Hot Wheels Corvette rosa Veicolo die-cast in scala 1:64 (HPR54): rigorosamente rosa, fedelmente ispirato al veicolo del film, rievoca i momenti indimenticabili vissuti da Barbie; un autentico pezzo da collezione. | Prezzo consigliato al pubblico: € 2.79

La collezione Mattel di prodotti “Barbie Il FIlm”, all’interno di confezioni da collezione, sarà disponibile presso i principali rivenditori a livello nazionale e internazionale, tra cui ipermercati, supermercati, negozi di giocattoli e piattaforme e-commerce, ad un prezzo consigliato da € 1.79 a € 154.99 a partire dal 1° giugno 2023.

Per continuare a celebrare l’uscita di “Barbie Il Film”, a partire da questo mese Mattel lancerà anche una serie di prodotti ispirati al film e realizzati con oltre 100 partner di marchi di moda, bellezza, accessori e altro ancora.

Il film sarà nelle sale italiane dal 20 luglio 2023, distribuito da Warner Bros. Pictures. Nel cast anche Ryan Gosling, Simon Liu, Will Ferrell. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Classifiche consigliate