In un’intervista rilasciata a The Playlist, Scott Derrickson, il regista di Sinister, The Black Phone e del primo Doctor Strange dei Marvel Studios, ha spiegato che, a suo modo di vedere, un film come Barbie di Greta Gerwig si merita l’Oscar per il Miglior film.

Quello fatto dal filmmaker a proposito della pellicola Warner basata sull’IP della Mattel è un discorso che s’inserisce in un ragionamento relativo al fatto che anche i lungometraggi basati su importanti proprietà intellettuali già esistenti possono dare vita a brillanti esempi di filmmaking d’alta scuola.

Spiega infatti:

A proposito, quei film (basati sulle IP, ndr.) possono essere incredibili. Penso che Barbie sia il miglior film che io abbia visto quest’anno. Anzi, forse non è vero: ho visto questo film horror, When Evil Lurks al Fantastic Fest, ma Barbie e When Evil Lurks sono i miei due film preferiti dell’anno, che non potrebbero essere più diversi l’uno dall’altro. Barbie è un buon esempio di una proprietà intellettuale popolare in tutto il mondo che è stata trattata con grande intelligenza e brillantezza. È un film straordinario su ogni livello. Penso che dovrebbe probabilmente vincere il premio come Miglior Film; la sceneggiatura è così intelligente, così astuta e sovversiva, le interpretazioni sono incredibili, ed è così divertente, è artistico nella sua messa in scena, nello stile, è semplicemente un film fantastico.

I rumour sulle categorie in cui Barbie potrebbe concorrere agli Oscar s’inseguono online già da un po’. Qualche tempo fa vi abbiamo spiegato, ad esempio, che la Warner pare intenzionata a proporre il film nella categoria Migliore sceneggiatura originale perché è sì basato su una proprietà che esiste già fuori dal grande schermo che, però, non nasce come prodotto letterario (ECCO I DETTAGLI).

