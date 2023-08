Forse non tutti hanno amato Barbie, ma sicuramente tutti hanno amato Allan, il personaggio interpretato da Michael Cera. Basato sulla bambola creata per essere l’amico di Ken, Allan è l’emarginato del gruppo.

In una recente intervista con GQ Michael Cera ha rivelato che stava quasi per non interpretare la parte:

È stato un ingaggio dell’ultimo minuto. Il mio manager ha ricevuto una chiamata per verificare la mia disponibilità a fare il film, mi ha chiamato e mi ha detto: “Ho ricevuto una chiamata per questo film. Il film di Barbie. Greta Gerwig lo sta dirigendo e si gira a Londra per quattro mesi o giù di lì. Quindi gli ho detto che probabilmente non lo avresti voluto fare perché probabilmente non vuoi andare a Londra“. E io ho risposto: “Cosa?! Cosa vuoi dire? Chiamali subito!“. Voglio dire, non è che ha mandato all’aria la cosa, ma mi ha detto: “Ho tenuto a bada le loro aspettative precisando che avresti potuto non accettare“, e io: “Come potrei non volerlo fare? Ho bisogno di farlo!“.

Ha poi aggiunto:

In qualche modo ho avuto l’indirizzo mail di Greta, penso tramite un amico comune, e le ho mandato una mail. Le ho chiesto: “Posso avere la parte?” e lei: “Vediamoci ora su Zoom. Ecco il link. Sarò lì per la prossima ora” E quindi abbiamo parlato del film e tutto è accaduto in maniera molto veloce da lì.

FONTE: YouTube

