Uno dei personaggi più amati di Barbie di Greta Gerwig è sicuramente Allan, “l’amico” di Ken, interpretato nel film da Michael Cera.

L’attore è stato ospite a The Tonight Show di Jimmy Fallon dove ha raccontato la sua esperienza nel prendere parte alla pellicola.

E’ stata una cosa incredibile farne parte. Non potevo credere di avere l’opportunità di partecipare al film. È venuto fuori dal nulla per me. Credo che fossi una sostituzione dell’ultimo minuto di qualcuno, la persona che in realtà volevano.

Ed è così effettivamente. Le direttrici del cast Allison Jones e Lucy Bevan hanno ammesso che la loro prima scelta era Jonathan Groff, il quale non ha potuto partecipare a causa di altri impegni. Ad ogni modo, Michael Cera è stato perfetto nella parte. In merito a un possibile spinoff sul personaggio risponde:

Penso che sarebbe un film un po’ strano, ma ci sto. Il mio personaggio è un po’ inattivo. Sta lì, semplicemente. Per me, la più grande ispirazione per il personaggio è stata Hans Uomo Talpa, quel personaggio de I Simpson. Sta lì tutto il tempo. Per me, è il nucleo del personaggio.