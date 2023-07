Nicola Coughlan, attrice di Bridgerton, ha raccontato il suo provino per Barbie di Greta Gerwig spiegando di aver perso la possibilità di interpretare una Barbie a causa di altri impegni di carattere professionale.

La produzione, tuttavia, è riuscita comunque a regalarle un piccolo ruolo:

“Ho fatto un provino per Barbie a gennaio 2022, mentre ero in vacanza con gli amici. Avevo messo in valigia un vestito rosa acceso che non avevo indossato e così quando ho dovuto registrare il video per il provino ho pensato: ‘È destino, ho un vestito rosa Barbie!’.

Ero ossessionata da Greta sin da Frances Ha, quel film (e tutti gli altri da allora) ha avuto un impatto enorme su di me e l’idea di lavorare con lei era incredibile. Quando ho scoperto che mi voleva nel film e che probabilmente non sarei riuscita a partecipare a causa della mia agenda, ero prima felice e poi con il cuore infranto. Perciò quando mi hanno chiesto di fare un salto veloce a Barbieland, il mio sì è stato immediato.

Non ho le parole per descrivere questo film, quando non ero raggiante per la gioia che mi ha fatto provare, o quando non morivo dal ridere per Ryan Gosling (Oscar subito!), ero piena di lacrime inaspettate. Greta e Noah hanno scritto il film più bello ed esilarante che ha preso vita grazie a Margot Robbie, non solo una perfetta Barbie, ma anche una produttrice incredibile.

È la cosa più speciale che abbia visto da tanto tempo e non vedo l’ora di riguardarlo“.

Barbie arriverà nei cinema in Italia il 20 luglio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

