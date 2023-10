Durante una proiezione speciale di Barbie al quartier generale della Writers Guild of America West (via Variety), Noah Baumbach, co-sceneggiatore del film, ha fatto un’inaspettata confessione. “Pensavo che fosse una pessima idea“, è stata infatti la sua prima reazione all’idea di lavorare al progetto.

Secondo quanto emerso, Margot Robbie, produttrice e protagonista del film, aveva infatti contattato Greta Gerwig per occuparsi della sceneggiatura. Lei ha accettato, ma solo a patto che fosse coinvolto anche Baumbach, che non era però molto convinto. “Mi sono detto: ‘Non vedo come questo possa andare a finire bene’. Ho bloccato la cosa per un po’ e ogni volta che lei ne parlava mi dicevo: ‘Devi tirarci fuori da questa situazione’. E poi è arrivata la pandemia…“.

Gerwig stessa, accorsa in un secondo momento all’evento, ha così specificato i motivi per cui il collega (e compagno nella vita) era riluttante all’idea:

Diceva: “Non c’è un personaggio e non c’è una storia, quindi perché volete farlo? Non c’è un punto d’ingresso“. E allora faceva delle side calls per cercare di tirarci fuori da questa storia.

Ma l’atteggiamento di Baumbach è cambiato durante la pandemia, quando Gerwig gli ha presentato un paio di pagine che illustravano la sua idea:

Si trattava di Barbie che si svegliava nella sua Casa dei Sogni, usciva nel suo cortile e incontrava qualcuno che era malato e stava morendo. Ho letto queste pagine e ho pensato: “Ora capisco di cosa si tratta” … Il film parla di abbracciare la propria mortalità e della confusione di tutto questo, quindi è stato emozionante.

Da quel momento, il processo di scrittura si è trasformato in un tentativo di “divertirci l’uno con l’altra e spingerci a fare sempre meglio”:

È stata la cosa più divertente che credo nessuno di noi due avesse mai fatto. E poi, a un certo punto, ho pensato: “Credo che questa sia la cosa migliore che abbiamo mai scritto”. So sempre abbastanza da seguire quello che dice Greta, quindi, anche quando mi lamentavo e mi ribellavo, sapevo che se ci credeva davvero, allora c’era qualcosa.

FONTE: Variety

