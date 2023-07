Tra poche ore, Barbie e Oppenheimer debutteranno in contemporanea nei cinema statunitensi e in altre parti del mondo.

Stando a quanto riportato da Deadline, il debutto combinato delle due pellicole in tutto il mondo potrebbe portare a degli incassi di almeno 260 milioni di dollari.

Barbie, che ha delle prevendite superiori a quelle di La Sirenetta (che ha aperto negli Stati Uniti con 95,5 milioni), potrebbe esordire con 90-125 milioni di dollari. La Warner Bros. ha segnalato 75 milioni di dollari nelle sue proiezioni (da 4200 cinema), ma gli studi rivali sostengono che la commedia con Margot Robbie e Ryan Gosling ha tutte le carte in regola per regalare delle belle sorprese.

In tutto il mondo Barbie punta ai 165 milioni: 60-65 dovrebbero arrivare dai mercati internazionali, a partire da Francia e Corea mercoledì, per poi arrivare a Germania, Italia, Spagna, Australia e America Latina da giovedì. In Regno Unito e in Cina arriverà invece venerdì.

Oppeneheimer, invece, dovrebbe debuttare con 40-50 milioni di dollari da 3600 cinema in patria, a cui sono da aggiungere i 45 milioni di dollari internazionali per un debutto combinato di circa 100 milioni.

In totale, quindi, Barbenheimer in tutto il mondo potrebbe esordire con ben 260 milioni di dollari.

Barbie sarà nei cinema italiani dal 20 luglio, Oppenheimer dal 23 agosto.

