Quando il poster francese di Barbie è stato pubblicato alcuni giorni fa, in rete non si è fatto altro che parlare del doppio senso presente nella locandina.

Lo slogan “Lei sa fare tutto. Lui è solo Ken” è stato infatti tradotto in francese come “Elle peut tout faire. Lui, c’est juste Ken”. Nel gergo francese, “ken” vuol dire anche “scopare”, perciò lo slogan aveva una seconda chiave di lettura: “Lei sa fare tutto. Lui sa solo scopare“.

Su Twitter alcuni utenti hanno accusato gli addetti al reparto marketing di aver fatto una gaffe, ma la Warner Bros. ha preferito non commentare l’accaduto, limitandosi a dire: “Le speculazioni attorno alla campagna promozionale di Barbie mostrano che c’è una consapevolezza elevata e un estremo entusiasmo da parte del pubblico per la distribuzione del nostro film in Francia. Non vediamo l’ora che il pubblico di tutto il mondo veda il film il mese prossimo“.

Il dirigente marketing di uno studio francese concorrente ha invece commentato sull’Hollywood Reporter: “È stata sicuramente una scelta voluta, è impossibile che un parlante francese non colga il doppio senso. È geniale che l’abbiano infilato così“.

Barbie di Greta Gerwig sarà al cinema il 20 luglio.

