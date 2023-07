C’è stato un momento prima delle riprese di Barbie, il film di Greta Gerwig tra pochi giorni in sala, durante il quale la produzione si è chiesta se fosse il caso di realizzare i piedi tipicamente inclinati dei protagonisti della pellicola in CGI.

“All’inizio se n’è discusso” ha spiegato la regista durante un’intervista. “Mi hanno chiesto: ‘Vuoi realizzare tutti i piedi in digitale?’ e io ho pensato: ‘Oddio, no! È terrificante, è un incubo’. E poi Margot ha dei piedi bellissimi. Ha dei bellissimi piedi da ballerina, perciò si appoggiava a una sbarra e riusciva ad assumere la posizione corretta“.

In occasione di un’intervista per Fandango, l’attrice protagonista ha parlato della sequenza in cui Barbie si toglie i tacchi e i suoi piedi non cambiano inclinazione. Potete saperne di più leggendo il nostro articolo.

