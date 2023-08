È Variety a fare i calcoli su quanto potrebbe aver guadagnato Margot Robbie dal successo mondiale – e inaspettato – del film di Barbie.

Robbie potrebbe aver accumulato la bellezza di 50 milioni di dollari tra il compenso originale e il bonus legato agli incassi al botteghino, che ammontano a quasi 1.2 miliardi di dollari in tutto il mondo. La rivista ha ricavato questo dato grazie alle informazioni ottenute da tre persone a conoscenza del contratto di Robbie.

Va sottolineato che la cifra è molto alta anche grazie al fatto che Robbie non figura solo come attrice protagonista del film, ma anche come produttrice: Barbie è infatti co-prodotto da LuckyChap Entertainment, che è stata coinvolta anche nella produzione di film come Una donna promettente, Birds of Prey e la miniserie Netflix Maid.

Il successo di Barbie si rifletterà anche sul compenso di Greta Gerwig, che figura come regista e come co-sceneggiatrice (assieme al marito Noah Baumbach) e che dovrebbe ricevere a sua volta un bonus sugli incassi del film.

Robbie, Gerwig e Ryan Gosling non hanno ancora siglato un contratto per un eventuale sequel del film. Qualche giorno fa è trapelato che i tre non hanno un contratto di opzione che impone loro di tornare per un seguito, e quindi il nuovo contratto potrebbe fruttare loro moltissimi soldi.

Classifiche consigliate