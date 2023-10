Barbie è il più grande successo del 2023 fino ad oggi. Totalizzando incassi da record e monopolizzando l’attenzione di pubblico e stampa è il fenomeno cinematografico dell’anno.

Uno dei produttori del film, David Heyman, ha rivelato in un’intervista con Deadline a cosa attribuisce il grande successo di Barbie. (Ricordiamo che a produrre il film è stata anche la LuckyChap di Margot Robbie, protagonista della pellicola). Ecco cosa ha detto:

Una delle ragioni per cui il film è andato così bene è perché è originale. C’è fame di originalità. Greta Gerwig è un’artista singolare, spinge i limiti del possibile nel modo più collaborativo possibile. Il film è divertente, ricco tematicamente e molto commovente. È stato una sfida, certamente, ma quando l’abbiamo fatto c’era uno spirito di divertimento che permeava la produzione.

E ora per il film sta per arrivare una nuova sfida: la campagna per gli Oscar. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

