È il profilo ufficiale di Barbie a condividere il video dell’esilarante regalo organizzato da Ryan Gosling per il 40 esimo compleanno di Greta Gerwig, che la regista ha compiuto venerdì.

L’interprete di Ken ha infatti organizzato un flash mob in cui uno a uno dei ballerini entrano nella casa di Gerwig e danzano una coreografia basata sulla scena del film in cui Gosling canta I’m just Ken. La risposta della regista è stata un mix tra lacrime e risate. Alla fine la canzone si fonde con Dance the Night di Dua Lipa, e ai ballerini si aggiungono anche delle Barbie.

Come si legge sulla didascalia del video, “Un Ken lo sa… a volte l’unico modo per esprimere i tuoi sentimenti è con canzoni e ballo. Ken Ryan ha mandato queste Barbie e Ken speciali per iniziare il compleanno di Greta con tutte le emozioni!”

Potete vedere il video qui sotto:

