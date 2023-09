Barbie continua a essere un gran successo e a battere record a distanza di mesi dalla sua uscita nei cinema.

Recentemente si è espresso con ammirazione nei confronti del film di Greta Gerwig anche Richard Linklater. In particolare il regista ha apprezzato le scene musical.

Racconta in un’intervista con NME:

Ho amato i numeri musicali. Mi è piaciuto molto il film. Vale la pena vederlo un paio di volte. La cosa migliore capitata al cinema da un po’ di tempo sono Oppenheimer e Barbie. Manda un buon messaggio.

Proprio Linklater sta lavorando a una commedia musicale dal titolo Merrily We Roll Along. Un progetto che, come il precedente Boyhood, si svolge nel corso di decenni. La produzione del film è infatti iniziata nel 2019 e la sua uscita è prevista al momento nel 2039. Merrily We Roll Along racconta la storia di un compositore musicale che lascia il teatro per entrare nell’industria del cinema come produttore. Nel cast troviamo Paul Mescal e Ben Platt.

Trovate tutte le informazioni su Barbie nella nostra scheda.

Siamo anche su TikTok!

Classifiche consigliate